أسعار العملات العربية تلحق بالدولار وتتراجع أمام الجنيه في تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه تراجعات خلال تعاملات هذا الأسبوع على رأسهم الدينار الكويتي الذي فقد نحو 12 قرشا من قيمته أمام الجينه المصري.

سعر الدينار الكويتي:

وتراجع سعر الدينار الكويتي إلى مستويات 49.32 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع أمس الخميس، مقارنة بمستويات 49.41 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدينار الأردني:

وقد أنخفض ايضا سعر صرف الدينار الأردني ليصل إلى 22.14 جنيه للشراء و22.59 جنيه للبيع مقابل مقابل 22.20 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني :

وانخفض سعر الدينار البحريني إلى 41.24 جنيه للشراء و42.59 جنيه للبيع مقابل 41.52 جنيه للشراء و42.89 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني :

وهبط سعر الريال العماني، أمس الخميس، إلى 40.51 جنيه للشراء و41.72 جنيه للبيع مقابل 40.79 جنيه للشراء و42 جنيها للبيع الخميس الماضي.









وكانت قد حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه هبوطا طفيفا خلال تعاملات هذا الأسبوع ايضا بعد تراجعات قوية شهدتها خلال تعاملات الأسابيع الماضية بعد زيادة تدفقات مصر من موارد النقد الأجنبي.