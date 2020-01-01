رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يعلن دعمه للرئيس السيسي

رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يعلن دعمه للرئيس السيسي
الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:31 م
أصدر رئيس "اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا" ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن، مصطفى رجب، بيان تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم اتخاذه من قرارات لمصلحة الوطن والشعب فى هذه الأوقات العصيبة، وجاء فى نص البيان:
"سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اسمح لى نيابة عن جميع أعضاء "اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا" وبالأصالة عن نفسي، في هذه الأوقات العصيبة التى تمر بها مصرنا الحبيبة أن نؤكد لسيادتكم دعمنا وتأييدنا المطلق لما تتخذونه من قرارات لمصلحة الوطن والشعب، ونحن نتابع تحركات سيادتكم اليومية المستمرة الدؤبة - ليس فقط فى بناء الوطن لاستعادة مكانته المستحقة - بل امتدت لحماية الأمن القومى العربى الذى يبدأ من مصرنا قلب العروبة لمد يد "عونا سلما" وحربا لكل من يهدد أمننا".
وأضاف البيان، سيادة الرئيس، كلنا على ثقة تامة فيما تتخذونه من قرارات حاسمة لحماية أمننا الوطنى، قلوبنا وسواعدنا معكم والله يرعاكم وينصركم.