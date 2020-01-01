رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يعلن دعمه للرئيس السيسي





أصدر رئيس "اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا" ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن، مصطفى رجب، بيان تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم اتخاذه من قرارات لمصلحة الوطن والشعب فى هذه الأوقات العصيبة، وجاء فى نص البيان:





"سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اسمح لى نيابة عن جميع أعضاء "اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا" وبالأصالة عن نفسي، في هذه الأوقات العصيبة التى تمر بها مصرنا الحبيبة أن نؤكد لسيادتكم دعمنا وتأييدنا المطلق لما تتخذونه من قرارات لمصلحة الوطن والشعب، ونحن نتابع تحركات سيادتكم اليومية المستمرة الدؤبة - ليس فقط فى بناء الوطن لاستعادة مكانته المستحقة - بل امتدت لحماية الأمن القومى العربى الذى يبدأ من مصرنا قلب العروبة لمد يد "عونا سلما" وحربا لكل من يهدد أمننا".





وأضاف البيان، سيادة الرئيس، كلنا على ثقة تامة فيما تتخذونه من قرارات حاسمة لحماية أمننا الوطنى، قلوبنا وسواعدنا معكم والله يرعاكم وينصركم.