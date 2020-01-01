حكاية أغنية.. "لما بدا يتثنى" تغنى به الكثير من المغنيين المشهورين والفرق الموسيقية عبر العالم





وعلى الرغم من هذا البعد الزمني الشاسع فما زال يتغنى بها الكثيرون وخاصة المثقفون و«يدندنونها» في لحظات التجلي



اختلف المؤرخون في تحديد اسم صاحبه الأصلي، فمنهم من نسب النص إلى الوشاح الأندلسي لسان الدين بن الخطيب، ومنهم من نسبه إلى المغني المصري محمد عبد الرحيم المسلوب، ونسب اللحن له أيضًا.



تغنى به الكثير من المغنيين المشهورين والفرق الموسيقية عبر العالم، ولكن كان أول التسجيلات عام 1910م لها مع المغني المصري سيد الصفتي، ثم مع المغنى محيي الدين بعيون، عام 1920، ثم بعد ذلك مع المغنية السورية ماري جبران، ثم المغنية المصرية نادرة أمين، في بدايات القرن العشرين، والشيخ إمام، والسوري صباح فخري، ثم تغنت به فيروز والشيخ إمام، وفي العصر الحديث تغنت به لينا شاماميان وسعاد ماسي وغيرهم.



كلمات الموشح:



"لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى

حبي جماله فتنا أمر ما بلحظة أسرنا غصن ثنى حين مال



وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي

إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال



وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي

إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال إلا مليك الجمال

آمان آمان آمان آمان"



وعلى الرغم من قِصر الموشح ومحدودية أبياته إلا أنه يعتبر من الروائع الخالدة، فهي تكثيف نادر لمشاعر جياشة ووصف آسر لجمال المعشوقة.



وكلمة "آمان" في نهاية الأغنية هي إضافة من الملحن كمتكأ لفظي يسد الفجوة بين النص واللحن وهي لفظة تركية الأصل.

حكاية أغنية اليوم تختلف عن حكايات قبل وهو موشح غنائي قام بغنائه الكثير من المغنيين من القرن العشرين حتى الأن، وهو "لما بدا يتثنى".هو موشح عربي تراثي شهير ينتمي إلى مقام نهاوند، ويعتبره بعض النقاد أشهر موشح عربى، وشكَل الموشح ثورة على الشكل التقليدي للقصيدة العربية من حيث البناء النظمي والفني، ويجمع الموشح بين الفصحى وتحرير الوزن والقافية.ونوعًا جديدًا من الشعر، لتعكس ما كانت تتميز به الحضارة الإندلسية من رقي وتطور وابداع.