نائب رئيس حكومة الإمارات يطلق مركز "فزعة" لحاضنات ومسرعات الأعمال

أعلن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الجمعة، أطلاق مركز "فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال" لتحفيز ريادة الأعمال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، على هامش افتتاح "متاجر فزعة" في العين، أن المشروع يقدم الدعم اللوجيستي و التدريب والتأهيل والدراسات والاستشارات لرواد الأعمال الإماراتيين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ويهتم مركز "فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال" بالعمل على تحفيز ريادة الشباب الإماراتي الطموح في مجال الأعمال، وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتيح لهم التغلب على تحديات إدارة وتمويل وتسويق المشاريع التجارية الريادية.

ويدخل المركز ضمن رؤية حكومة الإمارات في تشجيعها للشباب لترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناشئة تمكنهم من دخول مجال ريادة الأعمال.

وأكد المقدّم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لـ "فزعة"، أن مبادرات الصندوق متواصلة وأن انطلاق المركز يأتي في وقت هام وحيوي ضمن حلول مباشرة لدعم قدرات رواد الأعمال الإماراتيين خاصة الفئة الشابة منهم على الاستمرارية ومواصلة نمو أعمالهم وتخطي التداعيات السلبية التي انعكست عليهم جراء جائحة كورونا.