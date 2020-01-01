لاعب ريال مدريد يوضح.. بهذه الطرق توج فريقنا بالليجا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد الأوروجواياني فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، أن التتويج بلقب الليجا 34 في تاريخ النادي، نتاج مجهود كل المنظومة في النادي الملكي.

وقال فالفيردي في تصريحاته لقناة النادي الرسمية: "يجب الاستمرار في الفوز والمساهمة بكل شيء للوصول إلى الهدف، حتى يأتي اليوم الذي تستيقظ فيه وتصبح بطلا، ونسعى للمزيد، استيقظت وتحدثت مع زوجتي، ونظرت إلى طفلي وقلت له أنا بطل وأريد تكرارها طوال الوقت".

وأضاف: "حين ترتدي هذا القميص يجب أن تلعب كل مباراة وكأنها نهائي، وعرفنا كيف نستغل أخطاء برشلونة، فالصلابة الدفاعية تتحدث بشكل جيد عن فريقنا، وروح الفوز لدينا، فلا يوجد مهاجمون ومدافعون، وكلنا نعمل من أجل نفس الشيء، وأعتقد أن هذا يُظهر الكثير".

وأشار: "عندما عدنا إلى التدريب بعد شهرين من التوقف، شعرنا بالسعادة، فالتدريب اليومي ومشاركة زملائي كنت أفتقده كثيرًا، وكنا جميعًا متحمسين للغاية".

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