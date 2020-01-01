بصورة في المطبخ زينة تشعل "إنستجرام".. والجمهور "بتعرفي تطبخي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:44 م
زينة
زينة
مي مرسي
شاركت الفنانة زينة، صورة من أحدث جلسات تصوير لها داخل مطبخ منزلها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينة،ببنطلون ضيق وتيشيرت قصير، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "إيه ده انتي بتعرفي تطبخي"،"بتطبخي إيه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة، مشاركتها في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وعائشة بن أحمد،وعمرو زهران ومي عز الدين ومحمد سلام وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ وقت عرضه.
بصورة في المطبخ زينة تشعل "إنستجرام".. والجمهور "بتعرفي تطبخي
بصورة في المطبخ زينة تشعل "إنستجرام".. والجمهور "بتعرفي تطبخي

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