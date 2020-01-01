رياح تحجب الرؤية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ثم تعود الي معدلها الطبيعي.





وأشارت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، محذرة من رياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية وتؤدي لاضطراب الملاحة.





وقالت إن البلاد تشهد يومي السبت والأحد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية يومي السبت والأحد، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على نشطة على جنوب سيناء.





اما عن يومي الاثنين والثلاثاء المقبل سوف تشهد البلاد يسود طقس مائلًا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما شهد جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة.





وتكون أبرز الظواهر الجوية يوم الإثنين المقبل، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة، اما عن يوم الثلاثاء تكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة نشطه مثيرة للأتربة على انحاء متفرقة من البلاد مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.





وتتوقع الهيئة أن يسود طقس يومي الأربعاء والخميس المقبل مائلًا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يشهد طقس حار على شمال الصعيد.





وتتمثل أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على معظم المناطق، والرياح نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء مما تؤدي اضطراب الملاحة، وتكون مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.





كما تتمثل ابرز الظواهر الجوية يوم الخميس في شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء مما تؤدي اضطراب الملاحة.





توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل:





وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 29.





وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 42 والصغرى 29.





وعن درجات الحرارة يوم الاثنين بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وشمال الصعيد العظمى 44 والصغرى 30.





وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 31 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 44 والصغرى 30.





اما عن درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبل بالقاهرة الكبري العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 31 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 30.