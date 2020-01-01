رياح تحجب الرؤية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ثم تعود الي معدلها الطبيعي.

وأشارت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، محذرة من رياح مثيرة للأتربة تحجب الرؤية وتؤدي لاضطراب الملاحة.

وقالت إن البلاد تشهد يومي السبت والأحد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية يومي السبت والأحد، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على نشطة على جنوب سيناء.

اما عن يومي الاثنين والثلاثاء المقبل سوف تشهد البلاد يسود طقس مائلًا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، بينما شهد جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة.

وتكون أبرز الظواهر الجوية يوم الإثنين المقبل، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة، اما عن يوم الثلاثاء تكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة نشطه مثيرة للأتربة على انحاء متفرقة من البلاد مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

وتتوقع الهيئة أن يسود طقس يومي الأربعاء والخميس المقبل مائلًا للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يشهد طقس حار على شمال الصعيد.

وتتمثل أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على معظم المناطق، والرياح نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء مما تؤدي اضطراب الملاحة، وتكون مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.

كما تتمثل ابرز الظواهر الجوية يوم الخميس في شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء مما تؤدي اضطراب الملاحة.

توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل:

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 29.

وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 42 والصغرى 29.

وعن درجات الحرارة يوم الاثنين بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وشمال الصعيد العظمى 44 والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الثلاثاء بالقاهرة الكبري العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 31 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 44 والصغرى 30.

اما عن درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبل بالقاهرة الكبري العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الغربية 30 درجة والصغرى 23 درجات، والسواحل الشمالية الشرقية 31 درجة والصغرى 25 درجات، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 43 والصغرى 30.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طقس الاسبوع المقبل رياح تحجب الرؤية حالة الطوارئ في المغرب حالة الجو فى مصر حالة الجو بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن موعد إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ ساعة و نصف

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ 18 دقيقة

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من تريزيجيه ضد رضا عبدالعال

منذ أقل من ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعتين

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة

موجه حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة

بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأرصاد تحذر المواطنين من الخروج وقت الظهيرة

عودة التقلبات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام