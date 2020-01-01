شركة أمريكية كبري تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وتوفير فرص عمل للشباب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:08 م
المستشار محمد عبد الوهاب
المستشار محمد عبد الوهاب
الفجر الاقتصادي

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مي عبد الحليم، المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في مصر وشمال شرق أفريقيا، والتي تعد من كبري الشركات الأمريكية العاملة في مجال الصناعة، وثاني أكبر شركات العالم حسب التقييم الأخير لمؤسسة فوربز.


وبحث الجانبان خلال اللقاء الخطط الاستثمارية الحالية للشركة وكذلك إستراتيجياتها المستقبلية، والتي تتضمن ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية بهدف التوسع في أنشطتها بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.


وقال المستشار محمد عبدالوهاب : يأتى هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل المستمر مع كبرى الشركات العاملة في السوق المصري لتقديم كافة أوجه الدعم الحكومي لها، لما يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات، لرفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل.

واستعرضت شركة “جنرال إلكتريك” استثماراتها داخل مصر، حيث تعمل الشركة في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ولديها اليوم حوالي 450 موظفا يعملون على توفير الطاقة لما يزيد عن 20 مليون منزل مصري، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم أكثر من 15 ألف تقنية في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الشركاء في قطاع الطيران من خلال أكثر من 120 محركا من تطوير “جنرال إلكتريك”، فضلاً عن أعمال الشركة في رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي والحلول الذكية.


بدوره قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكيد على أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، تعمل على تحقيق النمو المستهدف بما يتفق مع أهداف الدولة ويحفز من معدل النمو الاقتصادي.


وأشادت المدير التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا، والجهد الذي تبذله الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام كافة المستثمرين، كما استعرضت عددا من المشروعات الجديدة التي تنوى الشركة تنفيذها في مصر والتي من شأنها دعم منظومة الرعاية الصحية، وزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي.

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جينرال الكتريك الهيئة العامة للاستثمار

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