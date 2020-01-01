ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يقترب من حسم اللقب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
فشل جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي في تعزيز صدارته لجدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة الأمس ضد فريق شيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز الثعالب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وأيضاً لم يسجل محمد صلاح أهداف خلال الجولتين الماضيتين أمام بيرنلي وأرسنال، حيث توقف رصيده عند 19 هدف.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- جيمي فاردي 23 هدف.
2- بيير إيميريك أوباميانج 20 هدف.
3- داني إنجز 20 هدف.
4- محمد صلاح 19 هدف.
5- ساديو ماني 17 هدف.
6- ماركوس راشفورد 17 هدف.
7- أنتوني مارسيال 17 هدف.
8- راؤول خيمينيز 17 هدف.
9- رحيم ستيرلينج 17 هدف.
10- سيرجو اجويرو 16 هدف.

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