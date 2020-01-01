تعليق ناري من تريزيجيه ضد رضا عبدالعال

رفض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، التصريحات التي أطلقها رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق.





وقال تريزيجيه في تصريحات صحفية، أن المتابعين والمحللين لا يعرفون الحقيقة كاملة تجاه ما يعاني منه المحترف بالخارج خصوصا عندما يكونوا لم يعيشوا هذه التجربة بشكل واقعي.









يذكر أن رضا عبد العال عبر عدم اقتناعه بإمكانيات، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق فهو لم يسعي لتطوير مستواه خلال الفترة الماضية، والمدربين ظلموه بسبب مركزه".