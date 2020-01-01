كريستال بالاس ضد مان يونايتد (2/0) | ملخص وأهداف مباراة Crystal Palace vs Man United في الدوري الانجليزي





تغلب فريق مانشستر يونايتد على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب "سيلهرست بارك"، في ختام منافسات الجولة الـ36 من الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.





اهداف مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد في الدوري

أحرز المهاجم المتألق ماركوس راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 45 نهاية الشوط، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا هذا الموسم فى البريميرليج، وأضاف الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليصل أيضًا إلى هدفه الـ 17، لتنتهي مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد بنتيجة 2/0 للشياطين الحمر.





ترتيب جدول الدوري الانجليزي

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب جدول الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة، بينما كريستال بالاس يحتل المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة، بينما يتصدر ليفربول، بطل المسابقة هذا الموسم، برصيد 93 نقطة.





وحافظ اليونايتد، على أماله فى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل مواجهته الحاسمة مع ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع فى الجولة المقبلة، والذى يتفوق عليه بفارق الأهداف، بعد تساويهم فى عدد النقاط برصيد 62 نقطة.





بالفيديو.. اهداف مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد في الدوري:-













كريستال بالاس ضد مان يونايتد (2/0) | ملخص وأهداف مباراة Crystal Palace vs Man United في الدوري الانجليزي





