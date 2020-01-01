وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الرياضة البيلاروسي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
توجه صباح اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى العاصمة البيلاروسية منسك، لعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية في أوكرانيا.

ويأتي ذلك استكمالا للزيارة الرسمية التي بدأها يوم الأربعاء لهاتين الدولتين على رأس وفد مصري سياحي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

وبدأ الوزير لقاءاته الرسمية اليوم بلقاء السيد Sergei Kovalchuk وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي والذي استمر لأكثر من ساعة، تم خلاله بحث سبل تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال القطاع السياحي.

وحضر اللقاء أعضاء الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار، ومن الجانب البيلاروسي عدد من ممثلي القطاعات المختلفة للدولة ذات الصلة مثل الطيران، والفنادق، والسياحة، والنقل.

وقدم Sergei Kovalchuk وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي خلال اللقاء، الشكر للدكتور خالد العناني على هذه الزيارة حيث تعتبر أول زيارة لوزير سياحة مصري لبيلاروسيا.

وتحدث الوزير البيلاروسي عن علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين على المستوى السياسي والثقافي والسياحي، مشيرا إلى رغبة بلاده في توطيد العلاقات في مجال السياحة بصورة أكبر وعلى أعلى مستوى.

وأشار إلى حب وشغف البيلاروسيين بمصر وخاصة مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حيث أن مصر هي المقصد الأول الذي يختاره البيلاروسيين كوجهة سياحية أولى، مؤكدا أن حوالى 400 ألف بيلاروسي زاروا مصر في عام 2019، لافتا إلى حفاوة وحسن الاستقبال الذى يتميز بها المصريون.

ومن جانبه، وجه الدكتور خالد العناني الشكر للوزير البيلاروسي، موجها له الدعوة لزيارة مصر مع وفد من بيلاروسيا لاسيما وأن المرة الأخيرة التي زار فيها مصر كانت منذ 8 سنوات.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا متميزة في مجال السياحة لاسيما أن مصر وبيلاروسيا لديهما مقومات سياحية متفردة، 

وأكد أن السياحة لها دور كبير في تعزيز التقارب بين الشعوب وزيادة التواصل الثقافي والاجتماعي بينهم، مشيرا إلى حرصه على وجود تمثيل للاتحاد والغرف السياحية ضمن الوفد المصري حتى تكون فرصة للتعرف على نظرائهم في بيلاروسيا ويكون التعاون مثمر ومستمر. 

واستعرض المنهج والسياسة التي اتبعتها مصر لعودة السياحة حيث بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق خلال شهر مايو الماضي، ثم تم زيادة هذه النسبة لتكون 50% خلال شهر يونيو الماضي،واعتبارا من أول يوليو الجاري تم استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى، حيث تتمتع هذه المحافظات بكثافة سكانية قليلة ونسب إصابة تكاد تكون منعدمة.

وأشار إلى أن وصول السائحين البيلاروسيين إلى مصر في أول 48 ساعة من استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، يعكس مصداقية مصر أمام العالم وثقة السلطات البيلاروسية في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر، كما أنها تؤكد على حرص البيلاروسيين على زيارة الشواطئ والمقاصد السياحية المصرية.

ووصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة بيلاروسيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليهما 19 رحلة طيران من بينهم 10 رحلات إلى شرم الشيخ، و9 رحلات إلى الغردقة.

وأكد الوزير على أن جميع الرحلات السياحية التي وصلت مصر وعادت إلى بلادها بعد انتهاء رحلاتها السياحية دون إصابة واحدة طوال فترة إقامتهم بمصر، مشيرا إلى أن هذا هو هدف تسعي مصر إليه حيث يستمتع السائحين ببرامجهم السياحية في مصر ويغادرون إلى بلادهم بأمان.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد التقى فى منتصف يونيو الماضى، عبر تطبيق الزووم، مع وزير الرياضة والسياحة في بيلاروسيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة.

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