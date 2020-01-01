العالم في أسبوع.. جنازة ابنة نيلسون مانديلا وقنبلة بولندا (صور)

شهد العالم العديد من الأحداث الهامة خلال الأسبوع المنقضى، وتستعرض بوابة "الفجر" أبرز الأحداث حول العالم من يوم السبت 11 يوليو وحتى يوم الجمعة 17 يوليو 2020 في السطور التالية:





وسط أجواء حزينة وأليمة.. تشييع جثمان ابنة نيلسون مانديلا:





وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز في مشهد أليم وحزين للحظات تشييع جثمان ابنة نيلسون مانديلا "زيندزي نيلسون مانديلا" إلى مثواها الأخير وقد وافتها المنية عن عمر ناهز ال59 عامًا في مدينة جوهانسبرج جنوب إفريقيا بحسب ما أكده ابنها ومؤسسة نيلسون مانديلا.





وخلال مراسم تشييع جثمان ابنة نيسلون مانديلا التزم المشيعون بالتدابير الوقائية للحد من إنتشار كورونا حيث ارتدوا الكمامات، وكانت زيندزي تتولى منصب سفيرة جنوب إفريقيا في الدنمارك عام 2015 وأيضًا كانت شاعرة ولها العديد من الدواوين المنشورة وخلال تقديمها للأشعار نشرت بها تجارب والدها ومواقفه ضد التمييز العنصري وتركت أربعة أبناء هم زوليكا، زوندوا، بامباتا وزويلابو.





في مشهد مهيب.. ملك إسبانيا يقود مراسم تكريم 27 ألف ضحية لفيروس كورونا:





وفقًا لما ذكرته وكالات في مشهد مهيب وحزين وبحضور كبيري المسؤولين بالإتحاد الأوروربي قاد ملك إسبانيا الملك فيليبي مراسم تكريم 27 ألف شخص وهم ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والعاملين في القطاع الطبي.





وعن مراسم التكريم صرح سانتشيث للبرلمان قائلًا هذه المراسم لتكريم " 27 ألف مواطن فقدوا حياتهم " بالإضافة إلى موظفي الخدمة المدنية المتصدرين الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا.





تعليق رحلة طيران من بولندا إلى دبلن للإشتباه بوجود قنبلة.. وضبط راكبين:





بحسب ما نشرته صحيفة " ذا صن البريطانية " ضبطت الشرطة البريطانية اثنان من ركاب طائرة مشتبه فيهما بزرع قنبلة في طائرة أقلعت من مدينة كراكوف البولندية إلى دبلن في بريطانيا مما دفع الطائرة إلى تحويل مسارها.





وصرحت شركة طيران راين اير من خلال بيان منشور أنه تم إيجاد ملا حظة في دورة مياه في الطائرة تشير إلى وجود متفجرات في الطائرة.



