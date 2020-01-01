مشاهير هوليوود يوجهون رسالة لطفل تصدى لكلب شرس ليحمي شقيقته

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شارك عدد من نجوم الفن في هوليود، في توجيه رسالة للطفل الصغير بريدجر ووكر ذو ال ٦ سنوات، ليظهر دورهم المؤثر في عديد من المواقف الحياتية، وذلك بعد هجوم كلب شرس على أخته الصغرى ليشارك بدوره في حمايتها وإنقاذها.





وذكرت عدد من المواقع والصحف الأجنبية أن الطفل الصغير دافع بشجاعة عن أخته الصغري أمام الكلب الشرس الذي كلفه ٩٠ غرزة في وجهه، وذلك بعد تعرضه لعضات متكررة في الوجه والرأس سببت له تشوها حادا، ورغم إصاباته البالغة تمكن من إبعاد شقيقته عن الخطر.





وساهم عدد من نجوم هوليود في دعم الطفل الصغير خاصة أبطال "الأفنجرز" الذين حرصوا على دعمه عن طريق فيديوهات مصورة ورسائل للطفل منهم:-



الممثل كريس إيفانز حيث قال له :" أعلم إنك قد سمعت هذا الكلام كثيرًا في اليومين الماضيين، ولكن دعني أقول لك أنت بطل، ما فعلته كان شجاعًا جدًا، وخالٍ من الأنانية، شقيقتك محظوظة جدًا؛ ليكون لها شقيق أكبر مثلك"، ويذكر أن كريس يقدم دور كابتن أمريكا الذي حرص على تشجعيع الطفل ومنحه الدرع الحقيقي الخاص بكابتن أمريكا.



ووجه الفنان كيفيل ستاندن، دعمه للطفل موجهًا له رسالة قائلًا: "أنت هو بطلي يابريدجر، أنت طفل بقلب أسد، الشجاعة والحب اللذان يشعان منك هما بمثابة منارة للجميع، واجهت الخطر؛ لتحمي من هم أضعف منك، أنت محارب حقيقي والأخ الأكبر الذي تتمناه كل أخت".





وشاركت النجمة الأمريكية، آن هاثاواي، بدعمها وحرصها على توجيه رسالة له على الواقعة، قائلة: "أنا لست فردًا من فريق "المنتقمون"، لكنني أعرف البطل الحقيقي حينما آراه، بريدجر.. كل ما أتمناه أن أملك وأنا في هذا العمر نصف الشجاعة التي تملكها في ذلك العمر، أتمنى لك الشفاء العاجل".





وقدم النجم مارك رافلو، الدعم للطفل أيضًا، ووجه له رسالة قائلًا: "عزيزي بريدجر، علمت للتو بما حدث معك وأردت الاطمئنان عليك، الأشخاص الذين يخاطرون بأنفسهم لحماية غيرهم هم الأبطال الحقيقيون، أحترم وأقدر حقا شجاعتك، الشجاعة الحقيقية ليست بالقتال مع الآخرين بل الشجاعة الحقيقية هي أن تقوم بالصواب حتى لو تسبب ذلك في أذيتك".



ودعمت الممثلة والمؤلفة الأمريكية أوكتافيا سيبنسر، الطفل ووجهت له رسالة قائلة: "أنا لست من فريق "المنتقمون"، لكنني أكن لك الاحترام تمامًا كما أكنه لهم أيها البطل الصغير".



ووجه بطل فيلم "شازام"، زكاري ليفي، رسالة مميزة للطفل، إذ قال: "هذا الرجل الصغير هو بطل حقيقي، أتمنى لك الشفاء العاجل، نيكول أرجوكي أخبريه بأنه سيكون عضو شرفي في عائلة شازام، أتمنى أن أصافح تلك اليد يوما ما".



والجدير بالذكر أن عمة الطفل الصغير شاركت متابعيها بفيديو تسرد به الواقعه مع نشر صورة للطفل قبل تشويه وجهه وبعد ذلك، وقالت: "مرحبا بكم جميعا، من فضلكم شاركوا قصة ابن أخي حتى تصل للجميع، نحن نعلم أن بطلنا الصغير سيحب بعض كلمات التشجيع من أبطاله المفضلين، ففي 9 يوليو الماضي أنقذ ابن أخي بريدجر البالغ من العمر 6 سنوات، حياة أخته الصغيرة بالوقوف بينها وبين كلب شرس، بعد أن عضه عدة مرات في وجهه ورأسه، ثم أمسك بيد أخته وركض معها للحفاظ على سلامتها".

