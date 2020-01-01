مرتضى منصور لجماهير الزمالك: لا تنجرفوا وراء الشائعات والمهاترات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:01 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بيشاي
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض خلال اجتماع اليوم الجمعة بأعضاء القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لأعضاء نادي الزمالك: "أبو سنيدة قام بإرسال رسالة على هاتفي قائلا الحمدلله الفتنة اشتعلت، ومن هنا أقول للخطيب لن أسمح بعمل الفتنة في مصر، وأقول لجماهير نادي الزمالك المحترمين لا تنجرفوا خلف هذه المهاترات" .

وتابع: "نحن نعلم دورنا جيداً نحو مصر، لذلك نحن ندعم بلدنا في حربها ضد الإرهاب ونساند بلدنا في جميع الملفات الهامة".

وأضاف: "تلقيت بعض الرسائل المسيئة لشخصي من أشخاص غير محترمة، الهاتف بجميع الرسائل تم إرساله إلى مباحث الإنترنت، من أجل إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخطئ".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته: "القانون واضح في مثل هذه الأمور والسب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عقوبته الحبس لمدة ثلاثة سنوات، لذلك أحذر جميع الأهالي من مراجعة هواتف أبنائهم قبل أن يأتوا يتوسلون إلينا بالتنازل".




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