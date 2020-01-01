المرصد السوري: تركيا نقلت 2500 مقاتل من داعش نحو ليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن الاستخبارات التركية تقول بنقل مجموعة كبيرة من الدواعش من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية نحو الأراضي الليبية على مدار الأشهر القليلة الفائتة.

 

وأوضح المرصد أن العملية المخابراتية التركية نجحت في نقل أكثر من 2500 داعشي يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا كانوا ضمن آلافا آخرين في سوريا.

 

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، ان دفعة جديدة من المقاتلين الجهاديين أرسلتهم الحكومة التركية إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب “حكومة الوفاق” ضد “الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر.

 

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 16100 “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 340 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 5600 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم.

 

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن قادة الفصائل الموالية لتركيا تقوم بعمليات سرقة من المستحقات المالية المخصصة للعناصر، إذ يقوم قادة فصائل سليمان شاه “العمشات” بدفع مبلغ 8000 ليرة تركية لكل مقاتل شهرياً، بينما يقوم قادة فصيل “السطان مُراد” بدفع مبلغ 11000 ليرة تركية لكل عنصر، مع العلم أن المخصصات الشهرية لجميع المرتزقة السوريين المتواجدين على الأراضي التركية من المفترض أن تفوق الأرقام المذكورة.

 

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 470 مقاتل بينهم 33 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حصيلة تركيا ترسل الدواعش إلى ليبيا تركيا تحركات تركيا في ليبيا المرصد السوري

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ 36 دقيقة

الكشف عن موعد إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ 43 دقيقة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ 37 دقيقة

أحمد مجاهد يُعلن عن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة القادمة

منذ ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 16 ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. ويفجر مفاجأة مدوية عن حسن شحاتة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

المرصد السوري: ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى ألفين

مرتزقة موالون لتركيا يفرون من طرابلس إلى أوروبا

المرصد السوري يعلن ارتفاع عدد مرتزقة تركيا في ليبيا

تركيا تجند 4700 مرتزق للقتال بليبيا

4700 مقاتل عدد المرتزقة السورين في ليبيا

المرصد السوري: تركيا تنقل دفعة مقاتلي الفصائل السورية إلى ليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

05:04 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

04:53 م

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام