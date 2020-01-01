القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:33 م
موليكا
موليكا
محمد شحاته

تردد العديد من الأنباء مؤخرا، عن أقتراب المهاجم المتألق جاكسون موليكا، نجم مازيمبي الكونجولي، من الإنضمام لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

لذلك نرصد لكم في التقرير التالي، القصة الكاملة لإقتراب موليكا من الإنضمام للأهلي:

بدأت مفاوضات النادي الأهلي الأخيرة مع موليكا، بعدما أبدى رينيه فايلر، المدري الفني للنادي الأهلي، رغبته في التعاقد مع مهاجم مازيمبي، بل جعله الخيار الأول له في الصفقات.

وكشفت التقارير، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سيخوض مفاوضات التعاقد مع اللاعب، بالتواصل مع رئيس نادي مازيمبي، نظرا للصداقة القوية التي تربطهما، وذلك لمنع إدارة الفريق الكونجولي من رفض إنتقال اللاعب للمارد الأحمر.

ومن جانبه أبدى موليكا رغبته في الإنضمام لصفوف الأهلي في حالة عدم وجود عرض إحترافي في أوروبا، وهو الأمر الذي أكده اللاعب خلال مكالمة هاتفيه مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالمارد الأحمر.

كما قدم النادي الأهلي عرضا لللاعب بقيمة 800 الف دولار، كراتب سنوي وتم الاتفاق على كل شيء، الأمر الذي يجعل الأيام المقبلة قد تشهد حسم الامور بشكل رسمي مع جميع الاطراف.

أرقام اللاعب مع مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يعد جاكسون موليكا، من مواليد 4 أكتوبر لعام 1999، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه حقق أرقام مرعبة مع الفريق الكونجولي، حيث شارك في الموسم الحالي مع مازيمبي في 10 مباريات، بواقع 883 دقيقة، وتمكن من إحراز 7 أهداف، ولم يحصل على أي بطاقة صفراء أو حمراء، بحسب موقع "ترانسفر ماركت".

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