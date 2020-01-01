البنك المركزي : سعر الدولار واصل تراجعاته مقابل الجنيه هذا الأسبوع

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:29 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي


حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه هبوطا طفيفا خلال تعاملات هذا الأسبوع بعد تراجعات قوية شهدتها  خلال تعاملات الأسابيع الماضية بعد زيادة تدفقات مصر  من  موارد النقد الأجنبي.

 

 

وكشف البنك المركزي أن سعر الدولار قد تراجع بقيمة قرشا واحد في تعاملات هذا الأسبوع ليصل إلى مستويات 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، بينما كان قد سجل في بداية التعاملات نحو 16.02 جنيه للبيع و15.91 جنيه للشراء.


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