الكشف عن موعد إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تناولت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية،  مستقبل كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، عقب خسارة لقب الليجا لصالح ريال مدريد، وفقدانه العديد من النقاط في الأمطار الأخيرة من عمر المسابقة.


وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن بارتوميو يفكر بالفعل في إقالة سيتين، لكن بعد المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني، للحفاظ على الاستقرار الفني قبل مباراة نابولي الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس السياق قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، قالت إنه من غير المتوقع، أن يصدر قرار إقالة سيتين، اليوم، لكن لا يمكن التأكيد أنه من سيقود البارسا أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضافت الصحيفة أن وضع سيتين بات صعبًا بعد تصريحات ليونيل ميسي نجم برشلونة، بأن الأمور سيئة في النادي منذ يناير الماضي (وقت إقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي مدربا للفريق. 


وأشارت بعض التقارير إلى وجود اجتماع عاجل مرتقب، اليوم الجمعة، بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مع المدرب كيكي سيتين.

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