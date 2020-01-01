من هو الفرنسي "أدريان تريبيل" صفقة الأهلي المُحتملة؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:59 م
أدريان تريبيل
أدريان تريبيل
علاء خليف
دخل الفرنسي أدريان تريبيل لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي دائرة إهتمام النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف عبد الباسط تنتوش، وكيل أعمال اللاعب الفرنسي في تصريحات إذاعية أن النادي الأهلي يسعي للحصول على خدمات "تريبيل" لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن نادي أندرلخت لا يمانع في انتقال اللاعب للقلعة الحمراء بشروط الموافقة على طلباته المالية.

معلومات لا تفوتك عن "تريبيل" صفقة الأهلي المُنتظرة

أدريان تريبيل لاعب فرنسي من مواليد 3 مارس 1991 يبلغ عمره 29 عامًا، ويصل طوله لـ1.74 سم، يلعب في مركز خط الوسط، ويجيد اللعب بالقدم اليسري، تبلغ قيمته التسويقية 2.40 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

بدأ "تريبيل" مسيرته الحقيقية مع كرة القدم ضمن صفوف ناشئي فريق نانت الفرنسي وكان عمره 13 عامًا، بعدها لعب في فريق الشباب بالنادي تحت 19 عامًا، قبل انضمامه لفريق الرديف موسم 2010 – 2011، وبعدما أظهر موهبته وأثبت نفسه بشكل جيد مع الرديف، تم تصعيده للفريق الأول موسم 2011 – 2012.

شارك لاعب الوسط الفرنسي في 103 مباراة مع فريق نانت، بإجمالي دقائق لعب فعلية 5441 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع 8 أهداف أخري، وحصل على 4 إنذارات وتعرض للطرد مرة وحيدة.

انتقل أدريان تريبيل إلي نادي ستاندرلياج البلجيكي موسم 2014 – 2015 واستمر معه 3 أعوام، خاض خلالها 106 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 9188 دقيقة، سجل 10 أهداف، وصنع 13 هدف، وحصل على 24 بطاقة صفراء، وبطاقة وحيدة باللون الأحمر، وحصل معه على كأس بلجيكا عام 2016.

انضم اللاعب الفرنسي لصفوف فريق أندرلخت البلجيكي موسم 2016 – 2017، ولعب مباراة واحدة مع الفريق الرديف لم يسجل أي أهداف، بينما شارك في 91 مباراة مع الفريق الأول، سجل 6 أهداف، وصنع 12 هدف، وحصل على 18 بطاقة صفراء، وواحدة باللون الأحمر، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 7032 دقيقة

وتوج صاحب الـ29 عامًا بلقب الدوري البلجيكي مع فريق أندرلخت موسم 2016 / 2017.

وشارك "تريبيل" مع منتخب فرنسا تحت 20 عامًا في الفترة بين عامي 2010، 2011، وخاض مع المنتخب 10 مباريات وسجل هدف وحيد.

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