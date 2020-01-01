الفجر الرياضي يكشف حقيقة اقتراب وادي دجلة من ضم أسامواه جيان









كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، عن اقتراب وادي دجلة من ضم اللاعب الغاني أسامواه جيان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونفى مصدر مسئول داخل نادي وادي دجلة هذه الأنباء، مؤكدا أن النادي لم يتطرق إلى هذا الموضوع خلال الفترة الحالية.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " :" وكيل اسامواه جيان قام بعرضه على وادي دجلة خلال فترة انتشار فيروس كورونا بعد توقف النشاط، لكنه تم غلق هذا الملف حاليًا".





وعن سبب رفض دجلة ضم اللاعب، قال :"وادي دجلة رفض الدخول في مفاوضات مع اللاعب بسبب عدم معرفة إذا كان النشاط الرياضي سوف يعود أم لا، لهذا تم غلق الملف".





يذكر أن أسامواه جيان يتواجد حاليا فى الدوري الهندي حيث ينشط في فريق نورث إيست يونايتد الهندي.





وكان للاعب الغاني تجربة شهيرة في الدوري الإماراتي مع فريق العين، ثم رحل عن الفريق في عام 2015.



