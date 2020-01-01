لغم عراقي يودي بحياة مصري في الكويت.. وتحرك عاجل من الحكومة

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، صرف مستحقات مواطن مصري لقى مصرعه إثر انفجار لغم بدولة الكويت.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يتابع المستحقات التأمينية للمتوفي إبراهيم رجب محمد إبراهيم، الذي لقي حتفه إثر انفجار لغم أرضى أودي بحياة في السالمي بالكويت، والتواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، بالتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات الدفن بمسقط راسه.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت كشف فيه أنه تواصل مع عرفة منصور مبروك (خال المتوفى) وتم إبلاغه تعازي الوزير له ولأسرته وإنهاء إجراءات دفن المتوفي بمسقط رأسه بمحافظة المنيا مركز ملوى، فضلا عن التواصل مع مسئول الشركة لإتمام صرف المستحقات التأمينية.





وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي: إن المتوفى إبراهيم رجب محمد إبراهيم يبلغ من العمر 32 عاما ، ومتزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية ، وقد أظهر تقرير الوفاة أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي في الجهة السفلية في الجسد، وهو ما أدى إلى إصابات مميتة في منطقة البطن والقدمي، أودى بحياته ، وأن الغم من مخلفات الغزو العراقي.

اليوم.. وصول 7 رحلات طيران تقل 1390عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تعبر مطار الكويت الدولي 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 3540 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والإمارات ، وإيران ، ولبنان، والنبيال، وباكستان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1390 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، الإسكندرية، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1390 عاملا.



وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 305 عمال.



أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي العربية – مصر رقم 210 قيام من الكويت 18:10 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا .

