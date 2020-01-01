تعرف على حقيقة إصابة سناء شافع بكورونا

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تعرض الفنان سناء شافع، أستاذ المعهد العالي للفنون المسرحية أمس لأزمة صحية حيث أصيب بإلتهاب رئوي نقل على إثرها إلى المستشفى ليخضع للرعاية الصحية.



وآثار الجدل، عقب نقله للمستشفى بسبب انتشار أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أن الإتهاب الرئوي عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد، مما جعل الجمهور يتساءل هل أصيب سناء شافع بكورونا.



ومن المقرر أن يخضع سناء شافع، اليوم لبعض التحاليل والإشاعات للتأكد من عدم غصابته بكورونا، وليكون تحت رعاية الطاقم الطبي.



يذكر أن آخر أعمال سناء شافع، مسلسل "أبو جبل"مع الفنان مصطفى شعبان، وكانت آخر أعماله في المسرح مسرحية "مشهور مش مشهور"،إخراج مازن الغرباوي.