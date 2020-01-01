الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى كازاخستان

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال سفير دولة الإمارات في كازاخستان الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر: "إن دولة الإمارات لم تدخرا جهداً في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها في مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس".

 

وأضاف:"إن كازاخستان تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من دولة الإمارات. فخلال شهر أبريل الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان واستفاد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد".

 

من جهته قال سفير جمهورية كازاخستان في الدولة ماديار مينيليكوف: "نشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الكبير لكازاخستان. إن العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا هي علاقات أخوية متميزة ومتينة. ونحن لن نستطيع أن نجتاز هذه الأزمة إلا بالتعاون والترابط، وهذا ما أثبتته دولة الإمارات من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية لجمهورية كازاخستان والعديد من الدول الأخرى".

 

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1069 طناً من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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