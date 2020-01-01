بعد فوز السيسي بجائزة باباكار ندياي.. أبرز الطرق التي تم تطويرها في عهده

كشف بنك التنمية الإفريقي عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جائزة باباكار ندياي الكبرى لبناء الطرق كامتياز لرؤساء الذين أطلقوا مشروعات لتنمية الطرق والمواصلات.





وكشفت مالين بلومبرج ممثل لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن الحكومة المصرية نجحت في تطبيق برنامج توسيع شبكة الطرق، مما ساهم في فوز الرئيس المصري بجائزة "باباكار ندياي لبناء الطرق" لعام 2020.





أضافت بلومبرج، أن هذا الفوز بسبب الإنجازات على صعيد تنمية الطرق في مصر، حيث أن النقل من أكثر القطاعات أهمية للوصول لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، لزيادة العائدات الاقتصادية للقطاعات عبر نظام النقل، والاستفادة من قاعدة قوية للبنية التحتية، ونفذت الحكومة حوالي 4500 كيلومتر من الطرق الجديدة ويتم تخطيط 1200 كيلومتر أخرى.





انجازات النقل





نفذت وزارة النقل خلال خمس سنوات في الفترة من 2014/2019، طرق وكباري بإجمالى استثمارات 32 مليار جنيه، وشملت المشروعات "المشروع القومى للطرق" بطول 900 كيلومتر بتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق 2000 كم بتكلفة 6 مليارات جنيه، أدت هذه المشروعات إلى بلوغ مصر المرتبة 75 على مستوى العالم فى الجودة، وانخفاض الحوادث إلى 40%.





وانتهت وزارة النقل من تنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 3.7 مليار جنيه، و30 كوبرى علوى بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وبلغت إجمالى استثمارات الطرق التي نفذتها الوزارة 52.5 مليار جنيه، وتشمل هذه الاستثمارات استكمال المشروع القومى للطرق، وتطوير شبكة الطرق الحالية وتنفيذ 10 محاور على النيل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإنشاء 20 كوبرى علوى.





مشروعات الجديدة





كشفت هيئة الطرق والكباري، أن تكلفة المشروعات الجديدة 7.9 مليار جنيه، وتشمل مشروع إنشاء كبارى تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى، وتقاطع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى فى بنها، وقوص العلوى، بلطيم على الطريق الدولى الساحلى، وقاطع محور التعمير مع وصلة سيدى كرير فى الساحل الشمالى، ومحور الخطاطبة على النيل والرياح البحيرى والناصرى، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من محور طما على النيل بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه.





وأضافت هيئة الطرق، أن القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى جزء من القوس الشمالى للطريق حيث أن الطريق الإقليمى بقوسيه الشمالى والجنوبى يتقاطع مع 18 محور رئيسي على شبكة الطرق الرئيسي، مشيرة إلي أن القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى بتكلفته 4.9 مليار جنيه، يبلغ طوله 57 كم وعرضه 42 مترًا بواقع 4 حارات مرورية فى كل اتجاه بعرض 3.65 متر للحارة، ويشمل 25 كوبرى و43 نفق و10 برابخ.





السكك الحديد





أعلنت هيئة السكة الحديد عن تنفيذ مشروعات تحديث منظومة السكك الحديدية، بتحديث نظم الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزى، تحسين ورفع كفاءة المحطات، وتجديد القضبان، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة وصيانة الجرارات.





ونفذت الوزارة بعض المشروعات ضمن خطة تطوير منظومة السكة الحديد بتكلفة 26 مليار و886 مليون جنيه، وكشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن خطة التجديد خط سكة حديد "القاهرة - أسوان" بطول 297 كم بتكلفة 650 مليون جنيه، وتشغيل 212 عربة مكيفة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى بتكلفة 2 مليار جنيه، وتطوير 159 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه.





طورت السكة الحديد 377 مزلقان على خطوط الشبكة، وتنفيذ الأعمال المدنية 645 مزلقان بتكلفة مليار جنيه، حيث تعاقدت السكة الحديد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه، وتوريد 1300 عربة قطار بتكلفة 22 مليار جنيه، وتوريد 40 عربة توليد قوى من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه.



