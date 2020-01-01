مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. ويفجر مفاجأة مدوية عن حسن شحاتة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:19 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بشاي

فجر رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور مفاجأة مدوية بشأن مدرب منتخب مصر السابق، حسن شحاتة.

 

وقال مرتضى منصور في حديثه لأعضاء نادي الزمالك: "نادي الزمالك معروف بالوطنية والكرامة وأقول لمحمود الخطيب لو تريد أن تتعلم الوطنية تعال تعلم الوطنية من نادي الزمالك ، قمت بفبركة فيديو ضدي".

 

وتابع: "محمود الخطيب لم يصدر أي بيانات خلال الثلاث أيام الأخيرة، هل يشعر الخطيب بالمرض ، من الغريب أن يستمر لثلاثة أيام بدون اصدار أي بيانات".

 

وأضاف: "نادي الزمالك حريص تماماً على الوقوف بجانب الدولة المصرية في كل المواقف التي نتعرض لها، كان هناك حرص كبير على نعي  شهدائنا من الجيش والشرطة ومنح أسرهم العضويات المجانية".

 

وواصل: "هناك بعض الأشخاص قاموا بالسخرية من حديثي عن الضابط القطري الخسيس أبو سنيدة، وأنا أقول لهم لا يجوز عليك التعامل بشكل غير محترم لأني من الممكن ان أتحدث عن أمور قد توجعكم بشكل شخصي".

 

واختتم: "بعض المقربين من حسن شحاتة أقسموا أن انتماءه الأول للنادي الأهلي وليس لنادي الزمالك، عيب ولا يصح التشكيك في أمور تم إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا".

 

 

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