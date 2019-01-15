نشرة حوادث الفجر.. اتهام فنانة لنجم الأهلي ومناشدة الرقابة الإدارية

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.









في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.













تواصل أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنانة شيما عادل، للاعب النادي الأهلي سابقا، ومدرب النادي الحربي حاليا، الكابتن محمد عبد الله، بضربها وسبها وشتمها وسرقتها، بعد إنكاره زواجه منها.









أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، شارع الأهرام بالاتجاهين بتقاطعه مع شارع المطبعة، جزئيا لمده 3 أيام، ابتداء من صباح اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد القادم على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا.









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ألقت إدارة تأمين المجري الملاحي بالإسماعيلية، القبض على سيدتين بحوزتهما كيلو جرام ونصف من مخدر البانجو حال مرورهما بمعدية الأفراد بالمجرى الملاحي بالإسماعيلية.









نجحت مديرية لأمن قنا فى كشف ملابسات واقعة تنقيب عن الآثار بقنا ووفاة شخصين.





وتبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ووجود متوفيان بدائرة المركز.



