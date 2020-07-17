Face book يكشف أكثر شعب استخادما لـ "إيموجي الضحك" في الشرق الأوسط

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:17 م
إيموجي الضحك
إيموجي الضحك

Face book يكشف أكثر شعب استخادما لـ "إيموجي الضحك" في الشرق الأوسط

كشف فيسبوك Face book، اليوم الجمعة الموافق 17/7/2020، عن أكثر الإيموجي استخدامًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عند النشر والتعليق على فيسبوك. 

وتأتي 10 من الوجوه التعبيرية على قائمة الأكثر استخدامًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشمل: (وجه بدموع الفرح - قلب أحمر - قلب أسود ثقيل - وجه مبتسم بعيون على شكل قلب - يتدحرج على الأرض ضاحكاً - وجه يرسل قبلة - وردة - قلب لامع - رمز القلب - قلب مكسور).
 
وقال Face book، إن القلوب والوجوه الضاحكة، هي أكثر الأشكال التعبير شعبية بين مستخدمي هذه المنطقة، وهذا يشير إلى العقلية الإيجابية التي ما زالت تتمتع بها المجتمعات حتى في الأوقات المليئة بالمشاعر السلبية والتحديات غير المألوفة.
 
وتضم قائمة أكثر 10 وجوه تعبيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
 
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ووفقًا لـ"Face book"، لاقى الوجه التعبيري الذي يرتدي الكمامة الطبية، شعبية واسعة في منطقة الشرق الأوسط، وتصدرت مصر قائمة أكثر 5 دول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخداماً لهذا الوجه التعبيري في تعليقاتهم:

1- مصر: 3,4+ مليون تعليق.
 
2- الجزائر: 3,4+ مليون تعليق.
 
3- المغرب: 1,2+ مليون تعليق.
 
4- العربية السعودية: 900+ ألف تعليق.
 
5- الإمارات: 600+ ألف تعليق.
 
Face book يكشف أكثر شعب استخادما لـ "إيموجي الضحك" في الشرق الأوسط

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