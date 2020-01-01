الإمارات تقدم مساعدات طبية إلى بوركينا فاسو لمكافحة كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر

أرسلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تنقل 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى بوركينا فاسو؛ لدعم جهود 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز جهودهم في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور فهد عبيد محمد التفاق سفير الإمارات لدى نيجيريا وغير مقيم لدى بوركينا فاسو - وفق وكالة الأنباء الإماراتية - إنه "انطلاقا من الدور الريادي والإنساني للإمارات في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة الدول الإفريقية على أسس من الاحترام المتبادل، تم إرسال طائرة مساعدات إلى بوركينا فاسو تحتوي على المستلزمات الطبية العاجلة اللازمة لمكافحة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، ومساعدة الكوادر الطبية على القيام بدورها بشكل أفضل".

 

وأضاف: "لقد تم إرسال طائرة مساعدات إلى بوركينا فاسو أيضا خلال شهر يونيو الماضي، بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالتنسيق والدعم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وقد حملت الطائرة على متنها نحو 100 طن من المساعدات وخرجت من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لإغاثة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في بوركينا فاسو".

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