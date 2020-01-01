مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:08 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رامي بيشاي
زف مرتضى منصور رئيس الزمالك بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء بشأن الاستاد الخاص بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال حديثه لأعضاء نادي الزمالك: "كان هناك إتفاق بيني وبين مسؤولي المجموعات والصفحات الزملكاوية على لقاء مستمر في كل أول يوم أربعاء من كل شهر ولكني قمت بدعوتكم اليوم بعد أن تحدثنا عن ٥٠ قضية وملف وحضراتكم مشكورين نشرتوا جميع القضايا".

وتابع: "الجميع ترك كل القضايا وتحدثوا عن "يافطة" حسن شحاتة هذه كانت تجربة صغيرة ولم يتم رفع أي يفط إذا كانت بإسم حسن شحاتة او حازم إمام".

وأضاف: "بدأنا في العمل على ستاد نادي الزمالك حلم جماهير النادي في جميع أنحاء العالم، تلقينا عضويات لفرع النادي الجديد وصلت إلى ٥٠٠ مليون جنيه وهذا ما سوف يساعدنا على شراء العديد من النجوم للفريق الأول".

واختتم: "تم الانتهاء من بناء المسجد الكبير داخل مقر النادي، بالإضافة إلى تجهيز فندق على أعلى مستوى مخصص للفريق الأول".

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