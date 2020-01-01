مع قُرب نهاية الليجا.. تعرف على كشف حساب كيكي سيتين مع برشلونة في الدوري الإسباني

يترقب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، حسم مصيره مع النادي الكتالوني، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.





وأكدت تقارير صحفية أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو سوف يجتمع مع كيكي سيتين خلال الساعات المقبلة، وتتجه النية للإطاحة بالمدرب من على رأس الجهاز الفني للبرسا بشكل رسمي، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته وفشله في التتويج بلقب الليجا هذا الموسم.





وخسر برشلونة أمام أوساسونا أمس 2 / 1 بالجولة 37 من الدوري الإسباني، ليتوقف رصيده عند 79 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، خلف غريمه ريال مدريد المتصدر بـ 86 نقطة، وذلك قبل جولة وحيدة على انتهاء المسابقة ليتأكد تتويج الريال باللقب المحلي هذا الموسم.





ماذا قدم "سيتين" مع برشلونة هذا الموسم؟





تولي كيكي سيتين تدريب فريق برشلونة في 13 يناير 2020، أي منذ 186 يومًا تقريبًا، قاد الفريق في 22 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 14 مباراة، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مثلها، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.





خاض "سيتين" 18 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 3 وخسر مثلها، جمع 39 نقطة، وقاد الفريق للتواجد في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وخسر لقب البطولة بشكل رسمي.





أكبر انتصار حققه برشلونة بالدوري الإسباني تحت قيادة "سيتين" كان ضد إيبار بخماسية نظيفة في الجولة 25، بينما الهزائم الثلاثة له بالليجا جاءت أمام كل من، ريال مدريد 2-0، فالنسيا 2-0، أوساسونا 2-1.





كما قاد المدرب الإسباني فريق برشلونة في 3 مباريات بكأس ملك إسبانيا، فاز في مباراتين، وخسر مباراة أمام أتليتك بلباو 1-0 وودع البطولة من الدور ربع النهائي.





بينما قاد المدرب الإسباني فريق برشلونة في مباراة واحدة ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 وتعادل الفريقين 1-1، وتوقفت بعدها البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





اعتمد سيتين على 23 لاعبًا خلال قيادته لفريق برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش الأكثر مشاركة معه بـ22 مباراة، بينما ليونيل ميسي هداف الفريق تحت قيادته بـ12 هدفًا والأكثر صناعة للأهداف أيضًا بـ17 هدفًا.



