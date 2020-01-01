مع قُرب نهاية الليجا.. تعرف على كشف حساب كيكي سيتين مع برشلونة في الدوري الإسباني

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:13 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علاء خليف
يترقب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، حسم مصيره مع النادي الكتالوني، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني بالموسم الحالي، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

وأكدت تقارير صحفية أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو سوف يجتمع مع كيكي سيتين خلال الساعات المقبلة، وتتجه النية للإطاحة بالمدرب من على رأس الجهاز الفني للبرسا بشكل رسمي، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته وفشله في التتويج بلقب الليجا هذا الموسم.

وخسر برشلونة أمام أوساسونا أمس 2 / 1 بالجولة 37 من الدوري الإسباني، ليتوقف رصيده عند 79 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، خلف غريمه ريال مدريد المتصدر بـ 86 نقطة، وذلك قبل جولة وحيدة على انتهاء المسابقة ليتأكد تتويج الريال باللقب المحلي هذا الموسم.

ماذا قدم "سيتين" مع برشلونة هذا الموسم؟

تولي كيكي سيتين تدريب فريق برشلونة في 13 يناير 2020، أي منذ 186 يومًا تقريبًا، قاد الفريق في 22 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 14 مباراة، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مثلها، سجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

خاض "سيتين" 18 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 3 وخسر مثلها، جمع 39 نقطة، وقاد الفريق للتواجد في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وخسر لقب البطولة بشكل رسمي.

أكبر انتصار حققه برشلونة بالدوري الإسباني تحت قيادة "سيتين" كان ضد إيبار بخماسية نظيفة في الجولة 25، بينما الهزائم الثلاثة له بالليجا جاءت أمام كل من، ريال مدريد 2-0، فالنسيا 2-0، أوساسونا 2-1.

كما قاد المدرب الإسباني فريق برشلونة في 3 مباريات بكأس ملك إسبانيا، فاز في مباراتين، وخسر مباراة أمام أتليتك بلباو 1-0 وودع البطولة من الدور ربع النهائي.

بينما قاد المدرب الإسباني فريق برشلونة في مباراة واحدة ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 وتعادل الفريقين 1-1، وتوقفت بعدها البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعتمد سيتين على 23 لاعبًا خلال قيادته لفريق برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش الأكثر مشاركة معه بـ22 مباراة، بينما ليونيل ميسي هداف الفريق تحت قيادته بـ12 هدفًا والأكثر صناعة للأهداف أيضًا بـ17 هدفًا.

أخبار تهمك

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

حسم الأمر.. الكشف عن موقف الأهلي النهائي من صفقة المايسترو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونخ يخطط لخطف جوهرة برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ 33 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يقدم عرضًا خرافيًا لضم رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر خطير ينضم إلي قائمة أعراض فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي ينقذ الإسكندرية من "مصيبة".. المحافظ يكشف التفاصيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

04:53 م

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

04:30 م

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام