مايا دياب تعلن عن مفاجآت غير متوقعة في حفلها المقبل

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صرحت الفنانة مايا دياب عن حفلها القادم، وذلك خلال لقاء لها عبر برنامج "Mbc trending" المذاع عبر قناة MBC4، وذلك بعد الحديث عن أجواء حفلها الثالث المقام يوم الأربعاء الماضي ١٥ يوليو.



وقالت الفنانة اللبنانية مايا عن حفلها الرابع اونلاين: " راح يكون بغير محل، أول ما تحضروه راح تقولوا مجنونة، مش طبيعية"، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى للحفل، بينما أختارت مايا لحفلها السابق عنون "The secret garden"، الذي أقيم وسط الطبيعة والشجر لتضفي بعض من الأجواء الرومانسية.



ووضحت مايا سر اختيارها للطبيعة وضحت قائلة: "أن الفكرة معي منذ شهر سابق، وجاء على بالي أن أشعر بالطبيعة، استعمل اللون الأخضر والورود"، وعبرت عن سعادتها من تعليقات ورد فعل كل شخص دخل الأستوديو، وسأل عن ما تفعله مايا، ووصول ذلك لكل الناس، حيث قالت:"وهذا الشئ يفرحني".



واستطاعت مايا دياب خلال الحفل أن تطل على متابعيها بثلاثة فساتين مختلفه تحمل توقيع نيكولا جبران، حيث زادت من الإجواء الرومانسية، و أطلت على جمهورها بشكل مختلف وأضافت أغاني بالغة الفرنسية.





والجدير بالذكر أن حفل "دياب" بدأ بتقديمها لعدد من أغنيتها المميزة منها "حبيت نمشى سوا" ثم أغنية "آه يا أم حمادة"، وبعدها قدمت "l’amour comme une cigarette" للفنانة الراحلة داليدا، وعدد من الأغاني.



ومن ناحية أخرى شارك في تنفيذ هذا الحفل فريق عمل كبير، يضم المصمم اللبنانى العالمى نيكولا جبران صاحب إطلالاتها الثلاثة المختلفة، ومصفف الشعر طونى مندلق، ومصمم الاستعراضات هادى عواضة وخبيرة التجميل هلا عجم، والموسيقار هادى شرارة، والمخرج جو بو عيد.

