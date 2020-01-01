"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:04 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
سيدة صادق
بعد إلغاء الحظر اتجه عدد من الفنانين لقضاء العطلة الصيفية في الأماكن الساحلية ومشاركة جمهورهم الصور والفيديوهات من علي الشواطئ، وقامت الفنانه ياسمين عبد العزيز بمشاركة جمهورها فيديو لها مع زوجها على أحد الشواطئ.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي من علي أحد شواطيء المناطق الساحلية المعروفه وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "ياسمين" وكانت ترتدي مايوه أبيض في أسود، و"العوضي أيضاً ظهر في الفيديو بدون ما ينتبه لها حيث كان يركز في هاتفة ، يبدو كأنها صورت الفيديو بدون علمه محاوله منها مشاكسته وخلق روح من الدعابة والضحك بينهم .


وعلقت" عبد العزيز" علي الفيديو بإيموشن قلب علي الجانب الآخر رد "أحمد "عليها قائلاً :" بتغفليني؟!! " حيث أنها نشر الفيديو بدون علمه ، .




وشاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسل و" نحب تاني ليه" في السباق الرمضاني مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وشارك في بطولة المسلسل كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


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