عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:53 م
الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور
رامي بشاي
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن أزمة نادي القرن.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته اليوم: "لن أترك حق نادي الزمالك في قضية نادي القرن وبغض النظر عن حكم المحكمة نحن سنعتبر الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".

وتابع: "تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته: "ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محاميين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل، بالرغم من قيام محمود الخطيب بعمل المستحيل لتعطيل مرتضى منصور، بالإضافة إلى قيامك بفبركة فيديوهات ضدي لتعطيلي ولكن لا يوجد أسد يمكن أن يتعطل".

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