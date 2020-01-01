البنك المركزي يكشف مواعيد طرح العملات البلاستيكية بالأسواق

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

يستعد البنك المركزي، في المرحلة المقبلة وبعد إصدار قانون البنوك الجديد الذي يتم مناقشة حاليا في البرلمان؛ للجوء إلى طرح عملات بلاستيكية بجانب العملات الورقية من فئة 10 جنيهات.

 

مميزات العملات البلاستيكية:

وتتميز العملة الورقية التى تجهز مصر لطرحها بالأسواق، أن عمرها الافتراضي 3 مرات عمر الورقات المالية المتداولة في السوق حاليا، و تتمتع بعوامل أمان عالية تمنع تزويرها، وتساعد الدولة في الحد من المبالغ المالية الضخمة التى تخصصها لإنتاج وطباعة العملات الورقية، حيث يتم تصنيعها من مادة البوليمر، وتختلف العملات الورقية عن تلك العملة البلاستيكية في نوعية الورق  المستخدم في صناعتها فقط.


موعد طرح العملات البلاستيكية في الأسواق:

ومن المقرر أن يبدأ طرح العملات البلاستيكية مع عمل  مطبعة البنك المركزي في العاصمة الادراية الجديدة والتي ستشهد إقامة مقر للبنك المركزي هناك.

 

طرح العملات البلاستيكية لن يوقف تداول العملات الورقية

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لذلك .

 

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي

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مواعيد طرح العملات البلاستيكية بالأسواق العملات البلاستيكية

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