غواص بشاطئ النخيل: البحر معاندنا في العثور على شادي (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
طالب هشام الشوبكي، أحد الغواصين المتواجدين على شاطئ النخيل بالإسكندرية، المواطنين بالدعاء لكل الغواصين الذين يحاولون العثور على جثة الشاب شادي، وهو الضحية رقم 12 في واقعة الغرق الجماعي منذ عدة أيام، بشاطئ النخيل.


وقال الشوبكي، إن الغواصين والصيادين متواجدين على الصخور منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، من أجل البحث عن جثة الشاب، في الوقت تنتظره أسرته على الشاطئ على أمل بالعثور على جثمان ذويهم، حتى يتمكنوا من دفنه.



وأضاف، إن حالة البحر غير طبيعية وغير معتاد على رؤينها على هذا الشكل خاصة أنه لم يهدأ منذ اسبوع، قائلا: "أي غواص هينزل بمعداته هيموت"، مؤكدا أنهم مستمرين في البحث عن جثة الشاب الغارق، رغما أنهم يواجهون عنادا من مياه البحر والطبيعة في العثور عليه.



كان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة الماضي، بشاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.


وتواصل قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية وغطاسون متطوعون، اليوم، أعمال البحث عن جثة "شادي" الضحية رقم 12 بشاطئ النخيل، وذلك لليوم الثامن على التوالي.


خروج 556 متعافي من كورونا


أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 556 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.


وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.٫

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