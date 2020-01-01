وليد أزارو يُحدد شروطه لتجديد إعارته للإتفاق السعودي..تعرف عليها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:31 م
أزارو
أزارو
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية سعودية أن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، حدد شروطه لتجديد إعارته لفريق الإتفاق السعودي، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأكدت صحيفة "الإقتصادية" السعودية أن المغربي وليد أزارو يرحب بتجديد إعارته للإتفاق لمدة عام، بشرط حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة، وعدم خصم نسبة الـ 50% من مستحقاته وهي النسبة التي أقرتها إدارة النادي على اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي جراء جائحة كورونا.

وأوضح عمر باخشوين المدير التنفيذي للاتفاق في تصريحات للصحيفة السعودية أن إدارة النادي تسير بالمفاوضات مع اللاعب لتمديد عقده، وفق النهج الذي تتخذه لكل اللاعبين الأجانب أو المحليين وقال، "وليد غادر أسوار النادي بعد نهاية عقده وهذا المتعارف عليه في شريعة العقود، وإدارة النادي تعمل جاهدة للتجديد معه".

وتابع تصريحاته: "هناك عدة نقاط يجري التفاوض فيها بين الاتفاق واللاعب، وبعض منها حرص أزارو على تدوينها ضمن بنود العقد لا تتوافق مع نظام النادي، ومع ذلك المفاوضات ما زلت جارية ونتمنى أن تنتهي في أقرب وقت ونكسب خدماته في الفترة المقبلة لأنه قدم مستويات مميزة طيلة المباريات التي شارك فيها".

وأكد أن الاتفاق يتعامل مع جميع اللاعبين على مسافة واحدة دون تمييز اللاعب الأجنبي عن السعودي أو الأساسي عن الاحتياط، مشددا على أن إدارة النادي تعمل وفق آلية محددة ولا تتنازل عنها لمصلحة أي فرد.

وانتقل المهاجم المغربي إلي الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، ولعب معه 7 مباريات، وسجل 3 أهداف وصنع هدف قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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