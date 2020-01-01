الاستقرار على إلغاء الدوري الجزائري بسبب كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
أكد خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن إلغاء الموسم الحالي سيكون هو القرار الأقرب بسبب الأزمة الصحية التي تعشيها الجزائر على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.

وأرجع  زطشي، خيار العودة للجمعية العمومية للفصل في مصير موسم 2019/2020، المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، بالرغبة في إشراك كل الفاعلين في كرة القدم في اتخاذ قرار مصيري.

ورجح زطشي، إعلان إنهاء الموسم بالنظر للأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر على خلفية انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الجمعية العمومية هي من ستفصل في الخيارات والاقتراحات التي ستصاحب هذا القرار.

وأكد زطشي، في حديث للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أنه في حالة استحالة انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية بسبب الظروف الصحية التي تعيشها الجزائر، سيتم تنظيم استشارة كتابية وهو الاقتراح الذي قبله الاتحاد الدولي (فيفا).

وأوضح أن الاتحاد الجزائري سيفصل الأسبوع المقبل في المسار الذي سيتم اتباعه لحسم مصير الموسم المعلق، داعيا بعض مسؤولي الأندية ومنهم توفيق قريشي، المدير الرياضي لنادي شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين إلى الابتعاد عن التصريحات التي تستهدف استمالة المشجعين.

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