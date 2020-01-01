المرحلة الأخيرة قبل العودة.. أندية الدوري المصري تحدد مبارياتها الودية قبل استكمال المسابقة (التفاصيل)





استقرت معظم أندية الدوري المصري الممتاز على المباريات الودية التي ستخوضها خلال المرحلة القادمة كمرحلة أخيرة في استعداداتها لعودة المسابقة خلال الأيام القليلة المقبلة.





وكانت أندية الدوري المصري الممتاز قد عادت لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي منذ عدة أيام استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 7 أغسطس المقبل حسب ما أعلنت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.





ويستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " مواعيد المباريات الودية التي ستخوضها فرق الدوري المصري قبل عودة المسابقة كالآتي:





الزمالك × سموحة 19 يوليو

الزمالك × طلائع الجيش 22 يوليو

الزمالك × بيراميدز 23 يوليو

الزمالك × وادى دجلة 26 يوليو

وادى دجلة × فريق شبابه مواليد 99 يوم 19 يوليو

ويبحث دجلة عن مواجهة أخرى يوم 3 أغسطس

إنبى × طلائع الجيش الاحد 19/7 في نادي الجيش

إنبى × طلائع الجيش الخميس 23/7 في بتروسبورت

إنبى × الإنتاج الحربى الجمعه24/7 في بتروسبورت

إنبى × نادى مصر الاحد 26/7 في بتروسبورت

إنبى × المقاصة الاحد 2/8 في بتروسبورت

بيراميدز × المقاصة غدًا الخميس

الإسماعيلى × أسوان غدًا الخميس

الإسماعيلى × اف سى مصر

الإسماعيلى × المقاصة

طلائع الجيش × سموحة

طلائع الجيش × الاتحاد السكندرى

طلائع الجيش × حرس الحدود

الإنتاج الحربى × أسوان

المصرى البورسعيدى × طلائع الجيش 21 يوليو

المصرى البورسعيدى × طنطا 23 يوليو