نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:30 م
فيدال
فيدال
وكالات

جاء تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ليوجه ضربة قوية إلى نجم برشلونة، أرتور فيدال خلال مسيرته الكروية.

ليلة الخميس كانت ليلة حسم ريال مدريد للقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه، بعد الفوز على فياريال 2-1، بالمقابل تجرع برشلونة هزيمة أمام أوساسونا بنفس النتيجة.

بهذا توقفت سلسلة فيدال في الحصول على جميع الدوريات المحلية التي لعب بها إلى 8 ألقاب متتالية منذ 2012.

ونال فيدال مع يوفنتوس الإيطالي 4 ألقاب دوري، قبل رحيله عن الفريق صيف 2015، إلى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.

وحصل التشيلي مع الفريق البافاري على لقب الدوري 3 مرات، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الكتالوني عام 2018.

ونجح في التتويج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة العام الماضي، قبل أن تنتهي السلسة بفوز ريال مدريد على اللقب لهذا الموسم.

يذكر أن اللاعب البالغ 33 عاما كان قريبا من الذهاب إلى إنتر ميلان في يناير 2020، لكن إدارة برشلونة رفضت بشكل قاطع انتقال اللاعب إلى الفريق الإيطالي، برغبة من الجهاز الفني ومعاونيه.

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