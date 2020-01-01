استئناف تصوير فيلم "شريط 6" في منتصف أغسطس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
روان هيثم
تم استئناف تصوير فيلم "شريط 6" بعد توقفه لعدة أشهر وسيتم تصويره في منتصف شهر أغسطس.

وكتب المؤلف محمود حمدان عبر حسابه الشخصي قائلاً: " يارب على خير فيلم شريط 6، قصة وسيناريو وحوار محمود حمدان إخراج محمد سلامة، انتاج film of egypt أحمد عبد الباسط، أيمن عبد الباسط''.

وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "ألف مبروك ويارب دايما في نجاح وتميز".

يذكر أن فيلم "شريط 6" يُشارك في بطولته خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم وفاء عامر، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، هبة عبد الغني، وائل عبد العزيز، أحمد سعد، عمرو وهبة، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق.

أخبار تهمك

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ نصف ساعة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ 38 دقيقة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ ساعة و نصف

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. ويفجر مفاجأة مدوية عن حسن شحاتة

منذ ساعة الا ربع

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد مجاهد يُعلن عن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة القادمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 16 ساعة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

05:04 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

04:53 م

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام