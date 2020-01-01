استئناف تصوير فيلم "شريط 6" في منتصف أغسطس

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تم استئناف تصوير فيلم "شريط 6" بعد توقفه لعدة أشهر وسيتم تصويره في منتصف شهر أغسطس.



وكتب المؤلف محمود حمدان عبر حسابه الشخصي قائلاً: " يارب على خير فيلم شريط 6، قصة وسيناريو وحوار محمود حمدان إخراج محمد سلامة، انتاج film of egypt أحمد عبد الباسط، أيمن عبد الباسط''.



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: "ألف مبروك ويارب دايما في نجاح وتميز".



يذكر أن فيلم "شريط 6" يُشارك في بطولته خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم وفاء عامر، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، هبة عبد الغني، وائل عبد العزيز، أحمد سعد، عمرو وهبة، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق.