السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شهد شارع الحجاري بمنطقة بحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، اشتعال النيران داخل أرض فضاء، دون حدوث أي من الإصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك، برئاسة محمود شحاتة بريك، رئيس الحي، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء بجوار ٧٠ شارع الحجاري - الجمرك.

وعلى الفور توجه رئيس حي الجمرك، بمرافقه سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي، وتم السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 556 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر متحدث الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)
السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)

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