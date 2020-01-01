السيطرة على حريق في أرض فضاء بحي الجمرك بالإسكندرية دون إصابات (صور)

شهد شارع الحجاري بمنطقة بحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، اشتعال النيران داخل أرض فضاء، دون حدوث أي من الإصابات.





وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك، برئاسة محمود شحاتة بريك، رئيس الحي، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء بجوار ٧٠ شارع الحجاري - الجمرك.





وعلى الفور توجه رئيس حي الجمرك، بمرافقه سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي، وتم السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.



