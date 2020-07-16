وفاة ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين بعد صراع طويل مع المرض

توفيت سمية شفيق نور الدين ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين وشقيقة الفنان نبيل نور الدين، مساء أمس الخميس الموافق 16/7/2020، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ71 عامًا.





وقررت أسرة ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين دفن جثمان المغفور لها بإذن الله تعالى بمقابر العائلة بمحافظة المنوفية، ويقتصر على العزاء على المقابر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





معلومات عن شفيق نور الدين

ولد شفيق نور الدين في عام 1911 بمحافظة المنوفية، كوّن فريقًا مسرحيًا من أبناء قريته لعرض مسرحياتهم في الأفراح والموالد، حتى عمل ملقناً بالمسرح وهو في الرابعة عشرة من عمره.





وقف شفيق نور الدينر على خشبة المسرح لأول مرة مع الفنان الرائد سلامة حجازي الذي منحه عدداً من الأدوار الصغيرة، إلى أن التحق بفرقة جورج أبيض في العام 1933.





ونجح شفيق نور الدين في دور الكاهن بمسرحية "توت عنخ آمون" في العام 1942، وشارك في عدد من الأعمال مع المخرج زكي طليمات.





واشتهر شفيق نور الدين في ستينيات القرن العشرين من خلال المسرح القومي، الذي قدّم على خشبته عدداً من المسرحيات منها: "المحروسة"، "سكة السلامة"، "ملك القطن"، "حلاق بغداد"، "في بيتنا رجل"، و"بير السلم".





وشارك نور الدين في عدد من الأفلام المهمة منها: "القاهرة 30"، "معبودة الجماهير"، "أمير الدهاء"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "مراتي مدير عام"، "سيدة القصر"، "سمارة"، "الأستاذة فاطمة"، "أربع بنات وضابط"، "بين السماء والأرض"، و"بائعة الخبز".





وحصل على تكريم من الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، وآخر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتوفي عن عمر ناهز 70 عاماً في العام 1981.