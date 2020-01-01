العراق: 94 وفاة و2023 إصابة بكورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 2023  إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 88171، فضلاً عن تسجيل 94 وفاة.

وحسب الإحصائية، بلغ مجموع الوفيات في العراق حتى اليوم الجمعة 3616.

هذا وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى رقم قياسي جديد، حيث سجل 249,8 ألف إصابة، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف.

وأظهرت بيانات الجامعة، أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 3 ملايين و576 ألف حالة، فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون مع 1003,8 ألف حالة.

وبين الدول العربية تبقى السعودية في صدارة المتضررين بالجائحة مع 243,2 ألف إصابة، تليها قطر (105,4 ألف)، بينما تجاوز العراق مع تسجيل 86,1 ألف حالة مصر التي بلغت حصيلتها 85,7 ألف.

وفي المركز الخامس عربيا سلطنة عمان (62,5 ألف حالة)، تليها الكويت (57,6 ألف) والإمارات (56,1 ألف).

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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