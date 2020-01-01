تحرير 6 مخالفات خلال حملات على المخابز والأسواق بسفاجا (صور)

تابعت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، حملة إدارة التموين على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم والخضروات ووزن الخبز.

أوضحت "المغربي" أن الحملة مشكلة من قبل إدارة التموين والوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور علي المحلات العامة والاسواق.

وأضافت "رئيس المدينة" أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمخالفة القرار 330 لسنة 2017 مؤكدةً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع أحياء وقري المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.



