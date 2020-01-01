17 % ارتفاع في عمليات بناء المنازل الأمريكية خلال يونيو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر

كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن عمليات البدء في بناء منازل جديدة داخل الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.3 بالمائة خلال يونيو  لتصل إلى وتيرة سنوية 1.186 مليون وحدة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عمليات البناء الجديدة سترتفع إلى 1.17 مليون وحدة في الشهر المنقضي.

أما على أساس سنوي، تراجعت عمليات البدء في بناء منازل جديدة بنسبة 4 بالمائة خلال يونيو  الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وبحسب البيانات، فإن التصاريح الممنوحة للبناء في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.1 بالمائة خلال الشهر الماضي لتسجل وتيرة سنوية عند 1.241 مليون تصريح.

وكانت التقديرات تشير إلى ارتفاع عدد تصاريح البناء الممنوحة في الشهر الماضي إلى 1.30 مليون تصريح.

وبحلول الساعة 12:52 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملة الموحدة الأوروبية بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1422 دولار.

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