فور صدوره.. بيع مليون نسخة من كتاب ابنة شقيق ترامب









بيعت أكثر من 950 ألف نسخة من كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتبته ابنة شقيقه في اليوم الأول من طرحه في أسواق الولايات المتحدة.





ويقدم كتاب "تو ماتش أند نيفر إناف" "أكثر مما يجب وغير كاف أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟"، الذي ستنشر نسخته الفرنسية في أكتوبر المقبل، دونالد ترامب على أنه مريض بالكذب وشخصية نرجسية.





وتتّهم مؤلفة الكتاب ماري ترامب وهي طبيبة نفسية، الرئيس الأمريكي بالمساهمة في إضعاف والدها فريد ترامب جونيور شقيق دونالد ترامب.





وتوفي فريد، الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، في 1981 عن 42 عاماً بعد نوبة قلبية ربطتها عائلته بإدمانه الكحول.





وكان فريد جونيور يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات في حين كان يطمح إلى أن يصبح طياراً.





ويعد الكتاب أول وصف غير مؤات للرئيس من قبل شخص من عائلته.





وبيعت النسخ الـ950 ألفا في يوم واحد بما فيها الطلبات المسبقة إضافةً إلى الإصدارات الصوتية والرقمية، وهو رقم قياسي لدار النشر "سايمون أند شوستر"، وفق ما أعلنت الدار في بيان الأربعاء.





ووصف البيت الأبيض الكتاب بـ "مليء بالأكاذيب" تغذيه "مزاعم" لا أساس لها.





ويذكر أن روبرت ترامب، شقيق آخر للرئيس، لجأ إلى القانون لمنع نشر الكتاب، لكن دون جدوى.





وطلبت الدار طبع نسخ إضافية ما سيجعل عدد النسخ المطبوعة 1.15 مليون للسوق الأمريكية وحدها.



