مؤشر خطير ينضم إلي قائمة أعراض فيروس كورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
يكتشف العلماء يوما بعد يوم المزيد من الخصائص والأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، وانضم مؤخرا عرض خطير قد يكون هو المؤشر الوحيد علي الإصابة بالفيروس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية قائمة أعراض فيروس كورونا:

طفح جلدي داخل الفم:

كشف الأطباء في إسبانيا عن عرض خطير لدي مصابين بفيروس كورونا، وهو الطفح الجلدي داخل الفم، وقد أوضح طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي، أن الطفح الجلدي يطلق عليه اسم إينانثيم، ومرتبط بحالات كوفيد 19.

وأوضحت الدكتورة ميشيل جرين بمستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، أن الطفح الجلدي على الأغشية المخاطية"، أمر شائع جدًا في المرضى الذين يعانون من الالتهابات الفيروسية مثل جدري الماء وأمراض اليد والقدم والفم.
 
الطفح الجلدي علي الجسم:

أكد الاطباء أن الطفح الجلدي يمكن أن المؤشر الوحيد علي الإصابة بفيروس كورونا، حيث رصدوا ثلاثة أنواع من الطفح الجلدي لدى أشخاص مصابين، ليندرج ضمن أعراض فيروس كورونا.

ووفق الدراسة التي أجرها علماء في جامعة "كينغز كوليدج لندن" البريطانية، أن نسبة المصابين بعرض الجدري تصل الي 8.8%، كما كانوا يعانوا من أعراض فيروس كورونا الأخرى مثل السعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

أعراض معروفة: 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر أبريل الماضي، عن أعراض جديدة تصاحب أرتفاع درجة الحرارة بسبب فيروس كورنا، وهم احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال.

مشاكل في الجهاز الهضمي

أفادت دراسة حديثة أجراها أطباء بإيطاليا عن ظهور أعراض غريبة لمرضي كوفيد 19 مرتبطة بالجهاز الهضمي، حيث يشعر المريض بآلام حاده المعدة مما تشبه بمرض تقلصات المعدة.

الصداع والحمي:

ارتبطت اعراض الصداع والحمي بفيروس كورونا، حيث أكد الأطباء أن صداع فيروس يأتي شديدًا للغاية مع إحساس بالضغط في الرأس مرتبطا مع السعال والحمى، ويشعر المريض بهذه الاعراض بسبب استجابة الجهاز المناعي، حيث يطلق مواد كيميائية تسمى السيتوكينات، تنتج السيتوكينات الالتهاب، الذي يُنظر إليه على أنه ألم من القشرة الدماغية.

فقدان حاسة الشم والتذوق:

وفي شهر مايو الماضي، أكد الخبراء أن فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون من علامات التهابات الجهاز التنفسي المرتبطة بالفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد وعادة تكون مصحوبة بالأعراض المعروفة مثل الحمي والسعال.

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