العاصمة الإسبانية تحتفل بعد تتويج ريال مدريد بالليجا في موسم مثير

احتفلت العاصمة الإسبانية مدينة مدريد بعد تتويج نادي ريال مدريد بلقب الليجا الإسباني حيث نجح ريال في خطف لقب الدوري في نهاية موسم ماراثوني.





ونجح كريم بنزيمة في إثبات جدارته بثقة المدير الفني زين الدين زيدان، باستعراض تألقه التهديفي مسجلا 21 هدفا خلال 37 مباراة بالدوري.





وحمل التتويج باللقب هذا الموسم الكثير من المعاني بالنسبة لريال مدريد بعد أن استمر الصراع لفترة طويلة وحسم اللقب في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة التي أقيمت مبارياتها مساء أمس الخميس، وقد شهدت فوز ريال مدريد على فياريال 2 / 1 وهزيمة برشلونة على ملعبه أمام أوساسونا 1 / 2.





ووسع ريال مدريد بذلك الفارق الذي يتفوقه به في الصدارة أمام برشلونة إلى سبع نقاط ليحسم تتويجه باللقب، مع تبقي مرحلة واحدة فقط على نهاية المسابقة.





وجسدت احتفالات لاعبي ريال مدريد ومديره الفني زيدان، عقب مباراة أمس، مدى إصرار الفريق خلال هذا الموسم على التتويج باللقب الــ34 له في الدوري الإسباني.





وقال زيدان :"هو أفضل يوم في مسيرتي الاحترافية. دوري الأبطال هو دوري الأبطال، لكن الدوري الإسباني يشهد 38 مرحلة والفوز به صعب للغاية."





وأثنى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بشكل خاص على النجم الفرنسي بنزيمة، هداف الفريق، مناديا بمنحه جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب.





وقال بيريز :"يجب منح بنزيمة البالون دور (جائزة الكرة الذهبية). لم أر أي لاعب بمستواه خلال العام."





وسجل بنزيمة 21 هدفا لريال خلال الموسم الحالي بالدوري الإسباني متصدرا قائمة هدافي الفريق ومحتلا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري بفارق هدفين فقط خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.





وتحمل بنزيمة عبء قيادة الفريق للقب، وهو أول لقب للفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه في بداية الموسم الماضي.





لكن الاستقرار والتماسك الدفاعي للفريق، لعب دورا بارزا أيضا في رحلة النجاح.





وكانت شباك ريال مدريد قد استقبلت 46 هدفا في الموسم الماضي، لكن شباك الفريق اهتزت 22 مرة فقط خلال مشواره في الدوري، مع تبقي مرحلة واحدة فقط.





وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه في 19 مباراة ولم تهتز شباكه بأكثر من هدفين في أي مباراة.





وبات تيبو كورتوا بصدد الفوز بجائزة "زامورا" التي تمنح للحارس الذي اهتزت شباكه بأقل عدد من الأهداف خلال الموسم، وسيصبح بذلك أول حارس لريال يتوج بالجائزة منذ أن توج بها إيكر كاسياس في عام 2008 .





كذلك قدم سيرجيو راموس مستويات رائعة في دفاع ريال مدريد، وقد أبدى سعادة بالغة عقب مباراة أمس بعدما توج بلقب الدوري للمرة الخامسة مع ريال مدريد، كما أبدى ثقة كبيرة بشأن الاستمرار مع الفريق قائلا إنه يرغب في البقاء مع ريال حتى نهاية مشواره كلاعب.





وقال راموس :"أنا واثق من أنه لن تكون هناك مشكلة (بشأن تجديد العقد). أرغب في أن أعتزل في هذا النادي. وسأستمر طالما أن رئيس النادي يرغب في استمراري هنا."





وأشار بيريز عقب المباراة إلى إمكانية استمرار راموس ضمن صفوف الملكي حتى نهاية مسيرته، وصرح قائلا :"يجب أن يستمر هنا حتى الاعتزال."





ولا شك في أن أمس الخميس، سيكون يوما لا ينسى بالنسبة لبيريز، حيث أنه يتزامن مع مرور 20 عاما على اليوم الأول له في منصب رئيس النادي.





وتجدر الإشارة إلى أن زيدان حقق إنجازه مع ريال دون الكثير من المساعدة من جانب النجم إيدين هازارد، الذي شكل أغلى صفقة لريال مدريد، في الصيف الماضي.





فقد سجل هازارد، الذي انضم لريال قادما من تشيلسي الإنجليزي في يونيو 2019، هدفا واحدا خلال 16 مباراة، لكن بنزيمة استطاع تحمل المسؤولية مستفيدا من دعم خط الوسط الذي يضم لوكا مودريتس /34 عاما/ وتوني كروس وكاسيميرو، ولم يتأثر الفريق بتواضع عروض هازارد في أول موسم له مع الفريق الملكي.





وسيخوض ريال مدريد الموسم المقبل بنفس تشكيلة اللاعبين، حيث قال بيريز عقب مباراة أمس :"لن تكون هناك صفقات كبيرة. فالوضع (في ظل جائحة كورونا) سيء للغاية، ولا يمكن توقع تخفيض رواتب اللاعبين، وبالتالي لا يفترض توقع صفقات كبيرة."















