الحضري: مش هلعب كرة تاني وأرفض رحيل هذا النجم عن الأهلي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:43 م
الحضري
الحضري
مصطفى صابر
اعترض عصام الحضري حارس مرمي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأول، على قرار رحيل شريف إكرامي عن النادي الأهلي خلال قترة الانتقالات الصيفية.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة "mbc مصر" قال الحضري: "لست مع قرار شريف إكرامي برحيله عن النادي الأهلي".

وتابع: "كانت هناك منافسة بيننا في الملعب، لكن كنت أتمنى استمراره داخل النادي الأهلي".

وعن موقفه في حالة تلقيه عرضا من الزمالك لتدريب الحراس: "سأوافق، في عالم الاحتراف لا يوجد هناك وفاء أو انتماء".

وأوضح السد العالي :" كرة القدم وحراسة المرمى زوجتي الثانية وطلقتها، ومش هلعب كرة تاني، المنظومة بالكامل بها أخطاء، وربنا يكون في عون اللاعبين".

وأكمل  الحضري :" لم أجلس احتياطيا طوال مسيرتي لأي حارس باستثناء نادر السيد كنت جالسا على مقاعد البدلاء له في بطولة كأس الأمم الأفريقية بوركينا فاسو 1998".

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